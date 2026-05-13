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Le Petit Robert de la Langue Française

Collectif, Le Robert

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Le plus grand dictionnaire de la langue française. Une richesse inégalée dans la description du français. Une édition entièrement mise à jour qui intègre les évolutions les plus récentes de notre langue et de son usage dans tous les domaines. Une description inégalée de la langue française. La langue d'aujourd'hui avec les mots nouveaux et les emplois les plus récents, l'orthographe et ses dernières évolutions. L'usage de chaque mot : son orthographe, sa prononciation, ses différentes significations illustrées de nombreux exemples, les expressions et les locutions où il figure. L'étymologie : l'histoire du mot, avec sa date d'apparition, son origine et le cheminement de ses sens. Les synonymes et les contraires, pour passer d'une idée à l'autre, du connu à l'inconnu. Les citations des grandes oeuvres de la littérature, des auteurs classiques ou contemporains. La francophonie, de l'Europe aux îles du Pacifique, en passant par l'Amérique du Nord et les Antilles. + INCLUS LE PETIT ROBERT EN LIGNE

Par Collectif, Le Robert
Chez Le Robert

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Auteur

Collectif, Le Robert

Editeur

Le Robert

Genre

Dictionnaires français

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Le Petit Robert de la Langue Française

Collectif, Le Robert

Paru le 13/05/2026

2880 pages

Le Robert

69,90 €

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