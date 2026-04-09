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#Roman jeunesse

L'éclair de magie

Julie Kagawa

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Combats aériens, maîtrise des vents, magie. Une aventure addictive entre Les Royaumes de Feu et les Chroniques des royaumes invisibles. Sur Coupe-Gorge, l'île dans les nuages la plus mal famée de l'Archipel, Rémy découvre Orage, un bébé dragon sauvage, et le subtilise au nez et à la barbe d'un pirate du ciel ! Sur Mile capitale, la princesse Gem constate avec effroi que la magie qui tient les iles en équilibre disparaît, menaçant de les faire sombrer dans le Maelström. Une seule personne peut l'aider à sauver le royaume, et elle se trouve justement sur Coupe-Gorge.

Par Julie Kagawa
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Julie Kagawa

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'éclair de magie

Julie Kagawa trad. Isabelle Troin

Paru le 09/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,90 €

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