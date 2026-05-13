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Le Robert Benjamin Anglais

Collectif, Le Robert

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Le premier dictionnaire pour l'apprentissage de l'anglais à l'école. 500 mots tous illustrés et accompagnés d'exemples. Des planches thématiques sur les thèmes quotidiens. Inclus : un cahier d'activités avec des exercices ludiques, des chansons et comptines en anglais à écouter. A partir de 6 ans Un dictionnaire / imagier : 500 mots anglais classés par ordre alphabétique, tous illustrés et accompagnés d'exemples 20 planches thématiques : le corps, la nourriture, à l'école... un index français-anglais Un cahier de jeux et d'activités : des dessins à faire ou à colorier des mots et des images à relier des jeux de lettres et de mots des devinettes et des dizaines de petits exercices ludiques + des comptines te des chansons anglaises téléchargeables au format MP3 Pour tous les enfants qui ont envie d'apprendre l'anglais en images, en chansons, tout en s'amusant. Pour tous les parents qui souhaitent accompagner les premiers pas de leur enfant en anglais.

Par Collectif, Le Robert
Chez Le Robert

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Auteur

Collectif, Le Robert

Editeur

Le Robert

Genre

Bilingues

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Le Robert Benjamin Anglais

Collectif, Le Robert

Paru le 13/05/2026

80 pages

Le Robert

17,95 €

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