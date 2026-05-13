Guide Emilie-romagne 2026/2027 Carnet Petit Futé: Bologne-Parme-Ravenne- San Marino

NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir L'EMILIE-ROMAGNE L'Emilie-Romagne, c'est l'Italie qui se vit autant qu'elle se visite : arcades de Bologne, parfums de Parme, mosaïques de Ravenne et panoramas perchés de San Marino. Ce guide pratique vous aide à construire un voyage riche en culture, nature et plaisirs simples, entre villes d'art, villages gourmands et escapades hors des grandes routes. Parfait pour organiser vos visites, repérer des expériences locales et profiter des bons plans sans improvisation inutile. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer EMILIE-ROMAGNE Bologne-Parme-Ravenne- San Marino : - Des circuits à travers Bologne, Modène, Parme, Ravenne et San Marino : des itinéraires variés entre centres historiques, collines, villages, ports discrets sur l'Adriatique et étapes nature idéales pour ralentir. - Un regard historique et culturel : repères sur les cités médiévales, les mosaïques classées, les palais, les musées et la tradition gastronomique qui donne du caractère à chaque visite. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, trattorias, marchés, balades sous les arcades, points de vue et idées pour sortir des parcours trop évidents. Un guide pensé pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de villes vivantes, avec des escapades gourmandes et nature, signé Petit Futé.