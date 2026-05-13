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#Roman francophone

Tome 1, Grand-Cap ; Tome 2, Le Pain des pauvres

Thyde Monnier

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"La montagne de Grand-Cap, tu la connais ? Grand-Cap, tout court, on dit plutôt, et tout le monde d'ici sait qu'on parle de cette gros bec de roche rousse, qui s'avance par-dessus la vallée du Gapeau et d'où on voit la mer brillante...". C'est ainsi que le vieux Nans offre son bien à Antoine Desmichels, qui vient de rompre avec son père pour épouser Arnaude. Et la vie s'écoulera, embellie par l'amour et l'amitié, sur cette terre de Provence. Jusqu'au jour où la guerre, puis une femme, et enfin la mer bousculeront l'ordre établi.

Par Thyde Monnier
Chez J'ai lu

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Auteur

Thyde Monnier

Editeur

J'ai lu

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Tome 1, Grand-Cap ; Tome 2, Le Pain des pauvres

Thyde Monnier

Paru le 13/05/2026

704 pages

J'ai lu

9,90 €

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