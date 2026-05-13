Tome 1, Grand-Cap ; Tome 2, Le Pain des pauvres

"La montagne de Grand-Cap, tu la connais ? Grand-Cap, tout court, on dit plutôt, et tout le monde d'ici sait qu'on parle de cette gros bec de roche rousse, qui s'avance par-dessus la vallée du Gapeau et d'où on voit la mer brillante...". C'est ainsi que le vieux Nans offre son bien à Antoine Desmichels, qui vient de rompre avec son père pour épouser Arnaude. Et la vie s'écoulera, embellie par l'amour et l'amitié, sur cette terre de Provence. Jusqu'au jour où la guerre, puis une femme, et enfin la mer bousculeront l'ordre établi.