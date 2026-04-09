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Végétal & cru

Fabien Borgel, Pascale Migotto

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Depuis 8 ans, Fabien Borgel, chef du restaurant parisien 42 Degrés, et Pascale Migotto, naturopathe, explorent ensemble la vitalité des ingrédients pour créer une cuisine délicieuse et surprenante, la crusine. Ici, on ne cuit pas, on déshydrate, on fait germer, on crée de nouvelles textures bluffantes qui concourent à exalter la saveur des produits bruts tout en offrant au corps des trésors de bienfaits toute l'année. Car l'alimentation vivante et végétale préserve les nutriments (comme vitamines, minéraux et antioxydants), soutient l'énergie, le bien-être et dope les défenses naturelles. A travers 70 recettes salées et sucrées élaborées au fil des saisons, enrichies d'éclairages nutritionnels et de conseils en naturopathie, ce livre invite à penser la cuisine autrement et à comprendre combien manger cru - un peu, beaucoup ou passionnément - peut ouvrir de nouveaux horizons gustatifs.

Par Fabien Borgel, Pascale Migotto
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Fabien Borgel, Pascale Migotto

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Cuisine végétarienne

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Végétal & cru

Fabien Borgel, Pascale Migotto

Paru le 09/04/2026

160 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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Scannez le code barre 9782073154026
9782073154026
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