Le Fantôme de Canterville et autres contes

"Mr. Otis commença à soupçonner qu'il avait été trop dogmatique dans sa dénégation de l'existence des spectres". Depuis des siècles, Sir Simon, fantôme de son état, règne sur le manoir de Canterville Chase en terrorisant ses habitants. Mais son numéro d'épouvante, pourtant bien rôdé, est compromis par l'arrivée de nouveaux propriétaires : la turbulente famille Otis. Avec esprit et finesse, Oscar Wilde s'empare du fantastique pour en parodier les codes et s'amuse, dans un joyeux choc des cultures, à renvoyer dos à dos le romantisme superstitieux de l'Angleterre et le matérialisme tenace du Nouveau Monde. Ce recueil rassemble Le Fantôme de Canterville, Le Prince Heureux, Le Géant égoïste, L'Ami dévoué et Le Rossignol et la Rose. - Objet d'étude : La fiction pour interroger le réel- Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes- Prolongement : Découvrir une nouvelle fantastique (Le Portrait ovale, E. A. Poe). Classe de quatrième.