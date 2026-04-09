Bien sûr, Woody ne s'appelle pas Woody. Woody ment comme il respire et Woody s'invente des maladies. Woody voudrait que vous sachiez qu'il croit très fort en Dieu, raconte à tout le monde qu'il a raté son bac alors même que c'est faux, 12,1 - mention assez bien. Surtout, Woody est amoureux de Valentin. Woody est amoureux d'Abigaëlle. Alors qu'ils pourraient vivre ensemble une de ces histoires dont on dit qu'elles sont belles, Woody s'en va poursuivre ses rêves imaginaires, ses mauvaises aventures. Quand Woody reviendra, la vie se sera faite sans lui. Comment redevenir celui qu'on ne voulait plus être, et reprendre le rôle qu'on a abandonné ?