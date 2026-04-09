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#Roman francophone

Woody

Benjamin de Laforcade

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Bien sûr, Woody ne s'appelle pas Woody. Woody ment comme il respire et Woody s'invente des maladies. Woody voudrait que vous sachiez qu'il croit très fort en Dieu, raconte à tout le monde qu'il a raté son bac alors même que c'est faux, 12,1 - mention assez bien. Surtout, Woody est amoureux de Valentin. Woody est amoureux d'Abigaëlle. Alors qu'ils pourraient vivre ensemble une de ces histoires dont on dit qu'elles sont belles, Woody s'en va poursuivre ses rêves imaginaires, ses mauvaises aventures. Quand Woody reviendra, la vie se sera faite sans lui. Comment redevenir celui qu'on ne voulait plus être, et reprendre le rôle qu'on a abandonné ?

Par Benjamin de Laforcade
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Benjamin de Laforcade

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Woody

Benjamin de Laforcade

Paru le 09/04/2026

240 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Scannez le code barre 9782073152169
9782073152169
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