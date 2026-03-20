Stalingrad, ville industrielle située sur les rives du puissant fleuve Volga, qui, du 23 août 1942 au 3 février 1943, fut l'épicentre de la bataille la plus cruelle et la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. Stalingrad. Lettres depuis la Volga présente au lecteur le déroulement de cette bataille, du début la fin, d'un point de vue singulier : à travers les yeux des soldats russes et allemands, où il pourra suivre chronologiquement ce qui fut un véritable massacre, revivre les combats et ressentir le drame de la survie dans un enfer implacable...