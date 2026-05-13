Le Silence blanc et autres nouvelles du Grand Nord

"Le Grand Nord est le Grand Nord, et l'âme des hommes y est soumise à d'étranges règles, que ceux qui n'ont jamais voyagé en pays lointain ne sauraient comprendre". Dans les plaines glacées du Grand Nord, aventuriers intrépides et chercheurs d'or mènent une rude existence. Une figure se distingue, celle de Malemute Kid, trappeur endurci par la pratique de ces terres gelées, qui devra résister à la faim, au silence et au froid. Au fil de ses aventures, on découvre que dans ces immenses espaces où la nature sauvage domine, les hommes n'ont d'autre choix pour survivre que de compter sur leurs chiens de traîneaux et la compagnie de leurs semblables. Ces trois nouvelles, "Le Silence blanc", "En pays lointain" et "Une odyssée du Grand Nord" réunissent tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'auteur de L'Appel de la forêt. - Objets d'étude : Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? L'homme est-il maître de la nature ? - Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre- Prolongement : Explorer l'inconnu (corpus de textes). Classe de cinquième.