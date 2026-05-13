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#Roman francophone

Adolphe

Benjamin Constant

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" J'ai été mécontent, malheureux, injuste ; peut-être, en luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle, avez-vous donné de la force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui ; mais pouvez-vous douter de mon affection profonde ? Nos âmes ne sont-elles pas enchaînées l'une à l'autre par mille liens que rien ne peut rompre ? Tout le passé ne nous est-il pas commun ? Pouvons-nous jeter un regard sur les trois années qui viennent de finir sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des plaisirs que nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble ? Ellénore, commençons en ce jour une nouvelle époque, rappelons les heures du bonheur et de l'amour. "

Par Benjamin Constant
Chez J'ai lu

|

Auteur

Benjamin Constant

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Adolphe

Benjamin Constant

Paru le 13/05/2026

96 pages

J'ai lu

3,00 €

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