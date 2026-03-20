Ce livre est un souffle. Il naît de mes silences, de mes cris muets, de mes départs et de mes renaissances. Il s'écrit au fil de mon corps, de mes émois, de mes pertes, de mes enfants et de mes rencontres. C'est une trace, une offrande, un chant de poussière d'étoile à la mémoire de l'âme, à la lumière du coeur. J'ai marché longtemps pour dire ces mots, les déposer avec pudeur. Peut-être qu'en les lisant, vous vous retrouverez aussi un peu. A celle ou celui qui ouvre ce livre, je murmure : "Tu n'es pas seul, la vie est un voyage".