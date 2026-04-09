Les Malarazza

"En supposant que vous puissiez surmonter toutes ces difficultés : où allez-vous trouver le capital de départ ? Rosaria Battaglia dégaina enfin le sourire qu'elle se réservait depuis le début de l'entretien. - C'est à cela que servent les maris, non ? " Sicile, 1860. Alors que l'Italie est saisie par la fièvre révolutionnaire, Antonio Montalto prend la décision de céder une partie des vignes et des oliveraies qui ont fait la fortune de sa famille contre un voilier. Tous, à commencer par son épouse Rosaria et ses six enfants, le prennent pour un fou. Lui a compris que le siècle s'ouvrait en Amérique. La famille s'installe à New York, où elle parvient à se faire un nom malgré les batailles fratricides qui déchirent le pays. Rosaria se rend vite compte que les Italiens ne veulent pas déposer leur argent dans les banques américaines et décide donc d'en créer une elle-même. Son audace donnera naissance à un empire. Mais à quel prix ?