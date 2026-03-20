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L'enfer et la lumière

Laurent Gendre

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L'Enfer et la Lumière Chronologie d'une dépression est un témoignage personnel et authentique sur la plongée dans l'abîme cauchemardesque de la dépression. Cet ouvrage relate cette épreuve sans masquer la douleur ni offrir de solutions toutes faites. Tel un journal de bord, il raconte sans tabous cette traversée, confronté à ses propres démons. Dans cet élan qui oscille entre désespoir et clarté, un diagnostic de HPI et de TDA/H est posé, conditionnant la suite de son existence. Il doit réapprendre à se connaître et à saisir toute la complexité de son esprit et du fonctionnement de son cerveau. Le lecteur est entraîné dans ce parcours intime vers la guérison, entre réflexion profonde et éclairs de lucidité. Ce récit incarne la puissance insoupçonnée de la résilience et la faculté de transformer les épreuves en opportunités, rappelant qu'au plus profond de l'Enfer, la Lumière peut être retrouvée.

Par Laurent Gendre
Chez Hello Editions

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Auteur

Laurent Gendre

Editeur

Hello Editions

Genre

Témoignages

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L'enfer et la lumière

Laurent Gendre

Paru le 20/03/2026

98 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386279522
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