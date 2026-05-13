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Philippe a une drôle de manie

Adrien Poissier

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"Salut Philippe ! Oh mais tu as trouvé une jolie balle, on peut dire que la journée commence bien pour toi. Tiens, tu as aussi une épuisette et un chapeau de plage. Et une bouée canard, un seau, un parasol, un râteau, une paire de bottes et... Philippe ! Tu ne peux pas garder tout ça voyons ! Tu es incorrigible, il faudrait cesser cette drôle de manie. Tu pourrais peut-être revenir à l'essentiel ? " Voici le drôle de portrait de Philippe, un pélican qui garde et collectionne absolument tout ce qu'il trouve sur la plage...

Par Adrien Poissier
Chez Editions Didier

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Auteur

Adrien Poissier

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Philippe a une drôle de manie

Adrien Poissier

Paru le 13/05/2026

40 pages

Editions Didier

13,10 €

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