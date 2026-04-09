L'histoire des chaussures de football emblématiques de Nike racontée pour la première fois, dans un ouvrage publié à l'occasion de la Coupe du monde de la Fifa 2026 Nike : Chaussures de football explore les mythes entourant les chaussures Nike portées par des footballeurs de légende comme Ronaldo et Ronaldinho, Francesco Totti ou encore Megan Rapinoe et Mia Hamm (seule footballeuse ayant inspiré une chaussure signature). Le coup d'envoi est donné dans les années 1970, lorsque Nike investit le monde du ballon rond. L'ouvrage retrace l'histoire des chaussures de foot de la marque, depuis le premier modèle lancé en 1971 - introduisant alors le célèbre Swoosh - jusqu'à aujourd'hui, en passant par les quatre modèles clés qui illustrent sa philosophie du design : Tiempo, Mercurial, Total 90 et Phantom. Avec plus de 500 images, des photographies de détails, des pages de catalogue, des affiches et des publicités, des échantillons de matériaux, des croquis, des prototypes et des documents provenant du service des archives de Nike, ainsi qu'un encart donnant à voir toutes les chaussures de foot jamais éditées par Nike, cet ouvrage deviendra un incontournable pour tous les supporters et collectionneurs. L'écrivain Caleb Azumah Nelson plante le décor de chaque chapitre et l'historien Thomas Turner explique les innovations techniques derrière chaque gamme tandis qu'Eleanor Watson livre une introduction générale sur le design footballistique. Cet ouvrage inédit met en lumière la façon dont les chaussures de football sont devenues partie intégrante de la culture populaire, à la croisée de la performance et des tendances, et démontre que les chaussures de foot sont tout aussi iconiques que ceux et celles qui les portent.