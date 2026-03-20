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#Polar

Fils de Flic

Fabien Richard

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Fabien Richard signe un livre de vérité, noir comme une planque de nuit. Etre fils de flic, c'est grandir dans les coulisses d'un métier qui détruit en silence. Un père en uniforme, des nuits sans sommeil, des horreurs vues de trop près : les cadavres, les cris, le sang qui ne s'efface jamais. Dans ce monde-là, l'alcool n'est pas une faiblesse, c'est le carburant qui permet au moteur de tenir, jour après jour. Les familles encaissent, elles portent les absences, les colères rentrées, même si le flic veut protéger les siens, tout le monde est affecté de manière indissociable. On voit les hommes se briser sans jamais l'avouer, pendant que la hiérarchie ferme les yeux. Fils de Flic, c'est le récit cru, brutal, d'un fils qui raconte enfin ce que tout le monde tait. Pas un roman. Pas une fiction. Une confession qui éclaire les zones d'ombre de la police, et les cicatrices laissées derrière elle. Un texte sec, noir, implacable. Un livre qu'on n'oublie pas.

Par Fabien Richard
Chez Hello Editions

|

Auteur

Fabien Richard

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans noirs

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Fils de Flic

Fabien Richard

Paru le 20/03/2026

422 pages

Hello Editions

25,90 €

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Scannez le code barre 9782386279515
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