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#Roman jeunesse

La Tribu

Jean-Luc Marcastel

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"Moi, c'est Achille. Je suis écrivain en herbe. J'aime les histoires fantastiques avec des monstres tentaculaires, des fantômes, des loups-garous et plein de trucs qui fichent la trouille... Ma famille, c'est la Tribu, des gens de tous horizons, très différents les uns des autres : ça va de grands scientifiques en passant par le spécialiste du folklore jusqu'au tonton James Bond... et puis nous, les cousines et cousins. On se réunit deux fois par an, en été et à Noël, et il nous arrive toujours des trucs pas croyables. Tiens, cet été par exemple, on a à peine débarqué en Bretagne qu'un vol a eu lieu chez notre hôte. Un artefact mystérieux, découvert sur la plage, a été dérobé. Ni une ni deux, mes cousins et moi nous sommes lancés sur sa piste. On était loin de s'imaginer que la réalité dépasserait la fiction. ". . Une nouvelle série sur l'exploration des folklores régionaux avec des héros façon club des cinq, par Jean-Luc Marcastel !

Par Jean-Luc Marcastel
Chez Editions Didier

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Auteur

Jean-Luc Marcastel

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La Tribu

Jean-Luc Marcastel

Paru le 13/05/2026

212 pages

Editions Didier

13,90 €

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