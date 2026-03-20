Nous sommes leur voix

Trois médiums suisses Natacha, Steve et Magali s'unissent pour un défi spirituel : transmettre les enseignements de l'Au-delà. Par l'écriture automatique et la transe parlée, ils recueillent les messages de guides spirituels tels qu'Amelle, François et Tasunke, qui abordent les grandes thématiques de notre existence : l'amour de soi, la famille, la souffrance, la maladie et la mort. Au fil de ces dialogues poignants, des questions profondes que tout être humain se pose résonnent : Qui sommes-nous ? Pourquoi devons-nous vivre certaines expériences ? Que devenons-nous après la mort ? Ce livre invite à la réflexion et à l'acceptation, offrant un cadeau pour le coeur. Il s'adresse à ceux qui cherchent une spiritualité libre de tout dogme, tout en délivrant un puissant message d'espoir, de réconciliation et de reconnexion à notre véritable mission.