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#Essais

Nous sommes leur voix

Natacha Tenzi, Magali Clavien, Steve Frily

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Trois médiums suisses Natacha, Steve et Magali s'unissent pour un défi spirituel : transmettre les enseignements de l'Au-delà. Par l'écriture automatique et la transe parlée, ils recueillent les messages de guides spirituels tels qu'Amelle, François et Tasunke, qui abordent les grandes thématiques de notre existence : l'amour de soi, la famille, la souffrance, la maladie et la mort. Au fil de ces dialogues poignants, des questions profondes que tout être humain se pose résonnent : Qui sommes-nous ? Pourquoi devons-nous vivre certaines expériences ? Que devenons-nous après la mort ? Ce livre invite à la réflexion et à l'acceptation, offrant un cadeau pour le coeur. Il s'adresse à ceux qui cherchent une spiritualité libre de tout dogme, tout en délivrant un puissant message d'espoir, de réconciliation et de reconnexion à notre véritable mission.

Par Natacha Tenzi, Magali Clavien, Steve Frily
Chez Hello Editions

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Auteur

Natacha Tenzi, Magali Clavien, Steve Frily

Editeur

Hello Editions

Genre

Connaissance de soi

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Nous sommes leur voix

Natacha Tenzi, Magali Clavien, Steve Frily

Paru le 20/03/2026

138 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386279171
9782386279171
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