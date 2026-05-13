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#Roman francophone

Maman

Régis Jauffret

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Pour la première fois, Régis Jauffret se livre tout entier, affrontant chaque vérité, aussi douloureuse soit-elle Le 3 janvier 2020, je me réveille au bruit d'un chantier qui bat son plein à l'étage supérieur. Sur mon portable, un message de la maison de retraite. Une voix d'homme m'informe que ma mère est décédée paisiblement à sept heures. J'ai entendu dire que dans les quelques minutes précédant notre mort le cerveau produisait assez d'endorphines pour nous accorder un peu d'euphorie avant la culbute. Une sorte de cadeau d'adieu à celui dont il a été si longtemps partenaire. C'est très rassurant de le croire. R. J. Plusieurs mois après le décès de sa mère, l'auteur découvre qu'elle l'a trahi dès le commencement de sa vie. Dans ce récit intense, où l'intime se mêle à la fiction, Régis Jauffret essaie de comprendre qui était ce personnage étrange et complexe. Il explore l'amour, la culpabilité, et la folie tapie au coeur du lien maternel. Maman est une confrontation tour à tour violente, tendre, bouleversante, drôle et iconoclaste. Cette mère coupable, son fils finira par lui pardonner car il lui doit non seulement la vie, mais une enfance heureuse dont il a gardé un lumineux souvenir. Sélection Prix Renaudot Essais 2025

Par Régis Jauffret
Chez Pocket

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Auteur

Régis Jauffret

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Maman

Régis Jauffret

Paru le 13/05/2026

264 pages

Pocket

8,70 €

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