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Passion Pistache

Marion Chibrard-Burdy

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Plongez dans l'univers irrésistible de la pistache, l'ingrédient star qui fait vibrer réseaux sociaux, cuisines et pâtisseries. 70 recettes créatives pour révéler toute sa couleur, sa douceur et sa gourmandise. La pistache s'impose partout : en magasin, en vitrine et désormais dans un livre qui lui est enfin consacré ! Sa saveur délicate et son vert éclatant inspirent toutes les envies. Apprenez d'abord les gestes essentiels : émonder, torréfier, réaliser une pâte de pistache maison. Puis laissez-vous guider par 70 recettes gourmandes. Côté salé : pizza au pesto de pistache, salade orange-pistaches, carré d'agneau en croûte parfumée... Côté sucré : babka au coeur fondant, cookies croquants, glace crémeuse à la pistache... Un ouvrage pensé pour tous les passionnés d'un fruit sec devenu incontournable.

Par Marion Chibrard-Burdy
Chez Solar

|

Auteur

Marion Chibrard-Burdy

Editeur

Solar

Genre

Desserts, pâtisseries

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Passion Pistache

Marion Chibrard-Burdy

Paru le 13/05/2026

160 pages

Solar

18,90 €

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Scannez le code barre 9782263195662
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