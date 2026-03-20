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Qu'est-ce que l'école ?

Francis Lebon

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L'éducation scolaire est devenue la modalité prédominante de la socialisation. Impulsé par Guy Vincent dans la deuxième moitié des années 1970, le concept de "forme scolaire" a fédéré des sociologues (lyonnais) de la socialisation et de la scolarisation, d'une part pour penser "le pédagogique" qui constitue l'école en tant que telle, d'autre part pour dépasser les cadres institutionnels établis (école, famille, équipements culturels) et leur traduction dans des champs académiques. Ce concept, qui a trouvé une consécration en sociologie de l'éducation à partir des années 1990, désigne une forme dominante de socialisation : d'une part un espace-temps spécifique et réglé dévolu à l'étude, d'autre part un ensemble de dispositions, de pratiques et de représentations inscrites dans des rapports de pouvoir. Depuis les années 2000, de nouveaux usages, souvent centrés sur les difficultés scolaires, permettent d'illustrer la diversité des approches au sein des "sciences de l'éducation" qui regroupent désormais la plupart des recherches en sociologie, histoire, didactique et philosophie de l'éducation. Certains de ces travaux s'attachent à mettre en lumière, en contrepoint, des formes de transmission du capital culturel qui semblent échapper à l'omniprésence de la "forme scolaire". Si ce concept circule davantage, c'est parce qu'il tente de rendre compte du monde scolaire et de ses manifestations dans un contexte d'extension des scolarités et des sciences de l'éducation.

Par Francis Lebon
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Francis Lebon

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Pédagogie

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Qu'est-ce que l'école ?

Francis Lebon

Paru le 20/03/2026

221 pages

Editions Le Bord de l'eau

18,00 €

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