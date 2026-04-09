Display de 18 jeux de cartes Grandir en jouant

Un présentoir composé de 18 jeux de cartes ludiques, conçus pour les enfants dès 4 ans afin d'accompagner leurs premiers apprentissages. Grâce à ces jeux variés, les plus jeunes apprennent à reconnaître les formes et les couleurs, à assembler des syllabes pour créer des mots, à identifier les nombres et à composer des suites. Les grandes cartes aux coins arrondis et les illustrations colorées et amusantes offrent une expérience de jeu agréable et sûre, qui transforme l'apprentissage en véritable moment de plaisir.