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Histoire de la Stasi

Jean-Louis de Montesquiou

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Une plongée captivante au coeur de l'un des appareils de surveillance les plus redoutés du XX siècle. Cette histoire de la Stasi (1949-1990) plonge le lecteur au coeur de la machine de surveillance la plus redoutable du bloc de l'Est. L'auteur dévoile comment, pendant près de quarante ans, la police politique de la RDA a infiltré les foyers, les lieux de travail, les salles de classe et même les cercles d'amitié, jusqu'à transformer la peur en outil de gouvernement. Grâce à des archives longtemps inaccessibles, à des témoignages poignants et à une mise en récit fluide, le livre donne à comprendre de l'intérieur comment un Etat a pu recruter des centaines de milliers d'informateurs, manipuler des vies entières et contrôler chaque geste du quotidien. Il met en lumière les logiques psychologiques, bureaucratiques et idéologiques qui ont permis à la Stasi de devenir un modèle effrayant d'Etat-surveillant, avant que le système ne se fissure et s'effondre. A la fois enquête historique solide et récit captivant, cet ouvrage offre une plongée saisissante dans un régime où la confiance était un risque et où la surveillance façonnait les existences. Un titre essentiel pour comprendre les dérives du contrôle politique, les mécanismes de la peur et les leçons encore brûlantes laissées par la dictature est-allemande. La mise en mot du superbe film La vie des autres , de Florian Henckel von Donnersmarck (2006).

Par Jean-Louis de Montesquiou
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Jean-Louis de Montesquiou

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Russie

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Histoire de la Stasi

Jean-Louis de Montesquiou

Paru le 13/05/2026

304 pages

Librairie Académique Perrin

21,00 €

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