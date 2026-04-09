La connaître, la lire, l'interpréter La Bible Le saviez-vous ? La Bible demeure le N°1 des livres vendus au monde (literascope. com) ! Aujourd'hui, il y a même un regain d'intérêt et les initiations, cours et parcours se multiplient tandis que les influenceurs chrétiens consacrent des vidéos aux millions de vue à son contenu. En France, pour répondre à cette demande grandissante, les éditeurs s'emparent de ce phénomène et proposent nouvelles traductions et éditions avec un succès garanti. Mais qu'est-ce vraiment que la Bible ? Qui l'a écrite ? Que nous enseigne-t-elle ? Comment la lire et l'interpréter ?