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La Bible

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La connaître, la lire, l'interpréter La Bible Le saviez-vous ? La Bible demeure le N°1 des livres vendus au monde (literascope. com) ! Aujourd'hui, il y a même un regain d'intérêt et les initiations, cours et parcours se multiplient tandis que les influenceurs chrétiens consacrent des vidéos aux millions de vue à son contenu. En France, pour répondre à cette demande grandissante, les éditeurs s'emparent de ce phénomène et proposent nouvelles traductions et éditions avec un succès garanti. Mais qu'est-ce vraiment que la Bible ? Qui l'a écrite ? Que nous enseigne-t-elle ? Comment la lire et l'interpréter ?

Par Il est vivant !
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Genre

Vie chrétienne

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La Bible

Il est vivant !

Paru le 09/04/2026

66 pages

Il est vivant !

14,00 €

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