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#Roman francophone

Entre la terre et le sang

Juliette Morillot

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La Corée du Nord leur avait promis " le paradis ". Ils y vivront l'enfer. Le 15 août 1945, la Corée est libérée du joug colonial japonais, puis déchirée en deux avant d'être anéantie par la guerre. Née à Hamheung, au nord, en 1938, la petite Mansu est envoyée chez son oncle au Japon avec l'espoir d'une vie meilleure. Dans sa quête désespérée d'une vraie famille, d'une patrie et d'une cause, elle va incarner malgré elle le destin tourmenté d'un peuple. De Jeju à Nagoya, de Pyongyang à Séoul, jusqu'à Hong Kong, Mansu va traverser autant de vies que de décennies. Recrutée par les services secrets nord-coréens pour ses talents rares - polyglotte, lettrée et nageuse hors pair -, elle devient espionne, apprend à séduire, à tuer, à tromper, à survivre. Mais aussi à aimer, à perdre, et à douter. De mission en mission, d'amours en trahisons, de manipulations en assassinats, Mansu s'imagine intouchable. Mais Pyongyang broie et dévore ses plus brillants enfants. Entre fresque historique et tragédie intime, entre passion et espionnage, une plongée fascinante dans la Corée de Kim Il Sung.

Par Juliette Morillot
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Juliette Morillot

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Romans historiques

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Entre la terre et le sang

Juliette Morillot

Paru le 13/05/2026

528 pages

Presses de la Cité

23,00 €

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