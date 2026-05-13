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L'Epée de Laurier-rose

Tasha Suri

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Après avoir rallié à sa cause la quasi-totalité des nobles du Parijatdvipa, Malini entame la dernière étape de sa conquête du trône impérial. Mais sur son chemin se dresse encore la forteresse de Saketa, dont le haut prince reste fidèle à la vision de l'empereur Chandra. Malini a besoin d'alliés sûrs, et notamment de Priya. Son ancienne servante, devenue aînée du temple aux côtés de Bhumika, travaille sans relâche à la sécurisation des frontières et à l'éradication de la pourriture, laissant à sa soeur le versant politique de leur gouvernance. Quand leur parvient la lettre de Malini, Priya part la rejoindre en compagnie de Sima, devenue sa conseillère. Après Le Trône de jasmin, lauréat du World Fantasy Award du meilleur roman en 2022, L'Epée de laurier-rose est le deuxième volume de la trilogie Les Royaumes ardents. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Thibaud Eliroff.

Par Tasha Suri
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Tasha Suri

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantasy

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L'Epée de Laurier-rose

Tasha Suri trad. Thibaud Eliroff

Paru le 13/05/2026

726 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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