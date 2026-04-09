Ma petite histoire de Pâques

Un ouvrage essentiel qui guide les plus jeunes dans un voyage de découverte vers le sens de Pâques, une célébration qui peut, à première vue, sembler difficile et intense pour les enfants, mais qui est en réalité le coeur de notre foi. Ce petit livre explique, à l'aide d'un langage clair et d'images attrayantes, les rites fondamentaux de la Semaine sainte : du Dimanche des Rameaux à la Cène, de la Passion à la Résurrection. Chaque page est conçue pour transmettre non seulement une histoire, mais aussi des sentiments d'amour, d'espérance, de solidarité et de joie — des valeurs qui font de Pâques non seulement une fête, mais une véritable expérience de vie, la plus importante de toutes.
Par
Gattafoni Matteo Chez
OasiApp La Pietra d'Angolo
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