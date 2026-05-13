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#Roman francophone

Et Dieu dans tout ça

Serge Hastom

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""Regardez autour, comme c'est magnifique. " David est touchant, les mains sur les hanches, à contempler l'horizon des terres accaparées. Dans ses yeux bleus, il y a l'étincelle du il-n'y-avait-rien-avant et, quand on lui parle des Palestiniens, un éclair triste, puis coquin. "Eux et nous, c'est comme Tom et Jerry. " Il a cette expression étonnante avant de rire, un poil gêné quand même. David fait des petits gestes de personnages de dessins animés qui cavalent. "On se bagarre tout le temps, on se court après... "" En mai-juin 2025, Serge Hastom a effectué un périple en autostop à travers Israël et la Cisjordanie. Un voyage à l'arrache, fidèle à sa pratique du reportage, "se parachuter volontairement loin de chez soi pour se mêler de ce qui nous regarde encore, au seul risque de sortir de son confort et de s'exposer" . Et Dieu dans tout ça est le récit dense et foisonnant de ces deux mois d'errance à travers la complexité des territoires.

Par Serge Hastom
Chez Stock

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Auteur

Serge Hastom

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Et Dieu dans tout ça

Serge Hastom

Paru le 13/05/2026

504 pages

Stock

23,90 €

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