Dark Romance : guide amoureux

Depuis la saga Captive de Sarah Rivens (2022), la dark romance s'impose en France et à l'international comme l'un des genres les plus explosifs de la littérature sentimentale contemporaine. Adorée par ses lectrices, traînée dans la boue par ses détracteurs, elle est accusée de glorifier la violence, d'encenser les hommes toxiques ou encore de pervertir la jeunesse — souvent par ceux qui n'en ont jamais lu une ligne. Ce guide amoureux en retrace l'histoire et explore ses différents sous-genres, ses tropes, ses thématiques et ses héros. S'appuyant sur une abondante bibliographie et sur des entretiens avec la communauté, il démonte les idées reçues et révèle un genre complexe, avec ses propres codes d'écriture et de diffusion. La dark romance n'est pas, comme on l'entend parfois, une littérature rétrograde. Née du mouvement #MeToo, elle offre un espace sûr pour explorer le désir, le plaisir et la rébellion contre la norme dominante, tout en participant à une remise en question profonde de l'hétéropatriarcat.