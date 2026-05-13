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Les ravages de nos engrais

Arianna Poletti

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Tandis qu'au nord de la Méditerranée les engrais phosphatés font verdir les champs, cette industrie contribue à assécher l'une des régions du monde les plus touchées par l'aridité et les effets du réchauffement climatique. Au sud de la Méditerranée, l'extraction des phosphates dépouille les paysans de leurs ressources, les forçant à abandonner leurs terres défigurées, tandis que l'agrobusiness s'impose comme l'unique alternative. Une enquête sur les impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation des phosphates.

Par Arianna Poletti
Chez Payot

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Auteur

Arianna Poletti

Editeur

Payot

Genre

Agriculture

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Les ravages de nos engrais

Arianna Poletti

Paru le 13/05/2026

240 pages

Payot

19,90 €

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