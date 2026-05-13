Avril 1861 : la guerre de Sécession éclate. Tandis que de mystérieux traits de craie viennent recouvrir les murs du bureau du président Abraham Lincoln, chaque jour, militaires, affranchis, forceurs de blocus, politiciens ou simples poètes tombent. Et c'est la Mort en personne qui tient le compte des victimes. Un dialogue s'engage alors entre Lincoln et la Faucheuse. Cette dernière l'exhorte à mettre au plus vite un terme au conflit, mais aussi à l'esclavage. Lincoln s'attelle à cette tâche, la moindre hésitation de sa part ayant pour conséquence d'ajouter des traits au macabre décompte. Jean-Laurent Del Socorro est un écrivain français de fantasy historique. Il a publié chez Albin Michel Morgane Pendragon et Les Amants du Ragnarök, deux romans dans lesquels il réinterprète les mythologies européennes. Il a reçu le prix Imaginales des bibliothécaires pour son roman Boudicca. Je suis fille de rage a remporté le prix Babelio 2020 dans la catégorie Imaginaire.