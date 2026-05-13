L'or de la vie

Ce livre ne raconte pas une victoire. Il raconte ce qu'il a fallu faire et transformer pour qu'elle devienne possible. J'ai souhaité écrire ce livre, non pas pour expliquer comment on gagne une médaille, mais pour partager ce que le sport de haut niveau m'a appris sur le fait de durer malgré les blessures et les échecs, de choisir ce que moi, je voulais mettre en place pour gagner, parfois à contre-courant, et d'assumer ces choix. Parce qu'au bout du compte, sur une piste comme dans la vie, personne ne peut décider à votre place. Manon