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L'or de la vie

Manon Apithy

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Ce livre ne raconte pas une victoire. Il raconte ce qu'il a fallu faire et transformer pour qu'elle devienne possible. J'ai souhaité écrire ce livre, non pas pour expliquer comment on gagne une médaille, mais pour partager ce que le sport de haut niveau m'a appris sur le fait de durer malgré les blessures et les échecs, de choisir ce que moi, je voulais mettre en place pour gagner, parfois à contre-courant, et d'assumer ces choix. Parce qu'au bout du compte, sur une piste comme dans la vie, personne ne peut décider à votre place. Manon

Par Manon Apithy
Chez Robert Laffont

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Auteur

Manon Apithy

Editeur

Robert Laffont

Genre

Sports de combat

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L'or de la vie

Manon Apithy

Paru le 13/05/2026

224 pages

Robert Laffont

19,90 €

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