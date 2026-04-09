Jean-Loup Trassard - La condition terrienne

Un ange tombé dans une église, un morceau de quartz roux où brillent les sables du désert, une balançoire suspendue dans le temps d'un potager, une prairie où paissent des aurochs, des jouets de ferme en pleine action, d'anciens piquets de bois qui prennent la pose, des histoires d'argile grasse et d'hommes à la taille des haies... Cet essai buissonnier voudrait, à sa suite, entraîner le lecteur en Trassardie. L'oeuvre littéraire de Jean-Loup Trassard ne se contente pas de faire le portrait d'une terre agricole menacée, elle en fait un habitat, c'est-à-dire un lieu singulier qu'un sujet s'approprie dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Cette appropriation incessamment reprise, récit après récit, fait de Trassard un poète véritable, de ceux qui déconcertent le rapport que nous entretenons avec ces grandes catégories de l'expérience humaine. Elle nous guide dans une oeuvre qui dépayse l'écriture de la terre en faisant de la condition rurale telle qu'a pu la connaître l'écrivain, l'occasion d'exercer ses facultés d'étonnement, de donner lieu aux puissantes fées de l'inventivité verbale et de la fantaisie.