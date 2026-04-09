Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Jean-Loup Trassard - La condition terrienne

Dominique Vaugeois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ange tombé dans une église, un morceau de quartz roux où brillent les sables du désert, une balançoire suspendue dans le temps d'un potager, une prairie où paissent des aurochs, des jouets de ferme en pleine action, d'anciens piquets de bois qui prennent la pose, des histoires d'argile grasse et d'hommes à la taille des haies... Cet essai buissonnier voudrait, à sa suite, entraîner le lecteur en Trassardie. L'oeuvre littéraire de Jean-Loup Trassard ne se contente pas de faire le portrait d'une terre agricole menacée, elle en fait un habitat, c'est-à-dire un lieu singulier qu'un sujet s'approprie dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Cette appropriation incessamment reprise, récit après récit, fait de Trassard un poète véritable, de ceux qui déconcertent le rapport que nous entretenons avec ces grandes catégories de l'expérience humaine. Elle nous guide dans une oeuvre qui dépayse l'écriture de la terre en faisant de la condition rurale telle qu'a pu la connaître l'écrivain, l'occasion d'exercer ses facultés d'étonnement, de donner lieu aux puissantes fées de l'inventivité verbale et de la fantaisie.

Par Dominique Vaugeois
Chez PU Rennes

|

Auteur

Dominique Vaugeois

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean-Loup Trassard - La condition terrienne par Dominique Vaugeois

Commenter ce livre

 

Jean-Loup Trassard - La condition terrienne

Dominique Vaugeois

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041305681
9791041305681
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.