Destination soleil

Tova, courrier de troisième classe, livre des paquets à travers le Système solaire et évite soigneusement de s'impliquer dans les activités politiques de sa prestigieuse parenté, qui dirige les cités-Etats indépendantes de la Lune. Pour arrondir les fins de mois, elle élève de jeunes lA chargées dans de petits corps robotiques, et cette famille choisie - qui n'a rien d'artificielle - s'agrandit d'année en année. Non loin du Soleil, Tova découvre un vaisseau abandonné dans lequel l'attendent un colis et son défunt livreur, dont elle décide d'accomplir les dernières volontés, sans se douter que cela déclenchera une terrible course-poursuite. Au même moment, sur la Lune, une explosion cause des milliers de pertes humaines tandis que robots et lA désertent les lieux. Un space opera plein d'action, d'humour et de chaleur qui interroge nos manières d'être au monde et de tisser des liens. Traduit de l'anglais par Florence Bury.