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La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil

Sébastien Japrisot

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Dany Longo, jeune femme fragile et solitaire de 26 ans, emprunte la voiture de son patron pour réaliser son rêve : voir pour la première fois la mer et la Côte d'Azur. Le trajet, d'abord anodin, va basculer dans l'étrange. A chaque étape, des gens qu'elle croise affirment l'avoir déjà vue, parfois dans des situations compromettantes, voire criminelles. Dany est pourtant sûre de n'avoir jamais mis les pieds dans le coin. A moins qu'elle ne perde la raison ? Avec ce roman vertigineux, Sébastien Japrlsot signe un chef-d'oeuvre de manipulation, un jeu de miroirs angoissant où l'Identité devient une arme sur le champ de bataille de la mémoire.

Par Sébastien Japrisot
Chez Editions Denoël

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Auteur

Sébastien Japrisot

Editeur

Editions Denoël

Genre

Romans policiers

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La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil

Sébastien Japrisot

Paru le 13/05/2026

297 pages

Editions Denoël

19,00 €

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Scannez le code barre 9782207188095
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