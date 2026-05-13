La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil

Dany Longo, jeune femme fragile et solitaire de 26 ans, emprunte la voiture de son patron pour réaliser son rêve : voir pour la première fois la mer et la Côte d'Azur. Le trajet, d'abord anodin, va basculer dans l'étrange. A chaque étape, des gens qu'elle croise affirment l'avoir déjà vue, parfois dans des situations compromettantes, voire criminelles. Dany est pourtant sûre de n'avoir jamais mis les pieds dans le coin. A moins qu'elle ne perde la raison ? Avec ce roman vertigineux, Sébastien Japrlsot signe un chef-d'oeuvre de manipulation, un jeu de miroirs angoissant où l'Identité devient une arme sur le champ de bataille de la mémoire.