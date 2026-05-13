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#Roman graphique

Le Fils du Yeti

Didier Tronchet

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Ebranlé par un incendie qui aurait pu lui coûter la vie, le narrateur de cette histoire décide de renouer avec son passé, matérialisé par une série d'albums photos qui récapitulent son existence. Avec la complicité de son neveu Anthony qui lui est profondément attaché, il entreprend un pèlerinage au coeur de ses racines familiales, habité par le sentiment du temps qui passe et la conscience aiguë de la fugacité des êtres et des choses. Ce voyage à rebours de plus de trente ans lui permettra de redécouvrir la profondeur de son attachement pour son père et de se confronter enfin à un désir de paternité longtemps refoulé. Avec pudeur, distance et une très discrète touche d'humour, Didier Tronchet transpose en bande dessinée son propre roman éponyme paru en 2011 chez Flammarion. Une manière de dévoiler un registre sensible et intimiste qu'on ne lui connaissait pas et une réflexion touchante sur les ressorts de la filiation.

Par Didier Tronchet
Chez Casterman

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Auteur

Didier Tronchet

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Le Fils du Yeti

Didier Tronchet

Paru le 13/05/2026

200 pages

Casterman

26,00 €

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