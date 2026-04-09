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Le phénotype étendu

Richard Dawkins

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Le best-seller classique qui a prolongé la révolution du Gène égoïste et redéfini les frontières de l'évolution. Avec Le gène égoïste, Richard Dawkins a révolutionné la biologie en plaçant le gène au coeur de la sélection naturelle. Dans Le phénotype étendu , il va plus loin encore. Dawkins y développe une idée audacieuse : les gènes ne s'expriment pas seulement dans l'organisme qui les porte, mais déploient leurs effets bien au-delà, dans l'environnement, et jusque dans le comportement d'autres espèces. Ainsi, les gènes du castor se traduisent dans la construction élaborée d'un barrage, véritable extension de son corps. Les gènes du coucou, quant à eux, influencent le comportement des oiseaux hôtes qu'il parasite, les amenant à nourrir et protéger un intrus comme s'il s'agissait de leur propre petit. Par conséquent, Le phénotype étendu a profondément marqué la biologie évolutive et continue d'inspirer la recherche contemporaine. Un livre classique et accessible qui éclaire d'un jour nouveau le rôle de la génétique et la portée de la sélection naturelle. -- " Un chef-d'oeuvre qui donne à réfléchir et qui élargit notre compréhension de la sélection naturelle et de la génétique. " The Guardian "Dawkins est un génie de la vulgarisation scientifique. " The Times "Un ouvrage stimulant et éminemment accessible. " Nature "Le concept de phénotype étendu de Dawkins est devenu un élément essentiel de la théorie moderne de l'évolution. " New Scientist " Dawkins écrit avec clarté, esprit et une passion indéniable pour son sujet. Le phénotype étendu est un chef-d'oeuvre qui donne à réfléchir et qui élargit notre compréhension de la sélection naturelle et de l'influence génétique. " The Guardian " Une lecture essentielle pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie de l'évolution. Les arguments de Dawkins sont convaincants et son style d'écriture rend les concepts scientifiques complexes accessibles et attrayants. " Booklist Review " Ce livre est une riche source d'idées et un succès de l'écriture scientifique. Dawkins présente des arguments convaincants pour considérer les gènes comme les principales unités de sélection et démontre les effets considérables qu'ils peuvent avoir au-delà du corps de l'organisme. " Michael Shermer

Par Richard Dawkins
Chez Editions Arpa

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Auteur

Richard Dawkins

Editeur

Editions Arpa

Genre

Evolution

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Le phénotype étendu

Richard Dawkins

Paru le 09/04/2026

Editions Arpa

24,90 €

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