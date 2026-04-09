Prépare-toi pour une aventure palpitante avec Aline, son ami Chris et leur robot Gizmo ! Superbook - la Parole de Dieu animée par la puissance de l'Esprit - les transporte dans la Perse antique. Plonge dans l'histoire fascinante de la reine Esther, confrontée à un choix crucial : risquer sa vie en se présentant devant le roi pour sauver son peuple ou garder le silence face à un complot maléfique orchestré par Haman, visant à exterminer tous les Juifs. A travers cette incroyable aventure, tu apprendras que Dieu te donne la force de défendre ce qui est juste, même face aux plus grands défis ! Que l'aventure commence !