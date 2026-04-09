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Esther

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Prépare-toi pour une aventure palpitante avec Aline, son ami Chris et leur robot Gizmo ! Superbook - la Parole de Dieu animée par la puissance de l'Esprit - les transporte dans la Perse antique. Plonge dans l'histoire fascinante de la reine Esther, confrontée à un choix crucial : risquer sa vie en se présentant devant le roi pour sauver son peuple ou garder le silence face à un complot maléfique orchestré par Haman, visant à exterminer tous les Juifs. A travers cette incroyable aventure, tu apprendras que Dieu te donne la force de défendre ce qui est juste, même face aux plus grands défis ! Que l'aventure commence !

Par Inspiration Publishing
Chez Inspiration publishings

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Auteur

Inspiration Publishing

Editeur

Inspiration publishings

Genre

BD religieuses

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Esther

Inspiration Publishing

Paru le 15/05/2026

32 pages

Inspiration publishings

11,00 €

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Scannez le code barre 9782924825853
9782924825853
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