Spinoza à la plage

Comment conduire notre vie pour qu'elle soit vraiment heureuse ? Que faire de nos émotions lorsqu'elles nous gouvernent ? Pourquoi faire confiance à notre raison ? Baruch Spinoza (1632-1677) est l'un des plus grands penseurs de l'époque moderne. Dans le sillage de Descartes, il déconstruit les préjugés de son temps et pose les bases d'une véritable science philosophique. Fondée sur la connaissance certaine de notre nature et de nos émotions, cette pensée iconoclaste suit le chemin qui mène à un bonheur profond. Philippe Saltel nous guide à travers les pages de l'Ethique pour nous faire découvrir avec pédagogie et enthousiasme combien cette pensée peut être utile à chacun. Comme les grands penseurs Hegel, Nietzsche ou Deleuze, découvrez ce que le "Prince des philosophes" a encore à nous dire...