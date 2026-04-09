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Brutalisme Bruxelles

Jean-Marc Basyn

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Ce premier ouvrage de référence consacré au brutalisme à Bruxelles et sa proche périphérie aborde ce mouvement des années 1950 - 1980 dans sa diversité : immeubles de bureaux, logements, campus universitaires, hôpitaux, centres culturels, lieux de culte, stations de métro ou encore interventions d'artistes. Souvent réduite au béton, son architecture est pourtant le vecteur d'innovations typologiques, techniques et artistiques. De l'inventivité des débuts au regain d'intérêt qu'il connaît aujourd'hui, le brutalisme revendique son identité et son rôle pionnier dans cet ouvrage qui s'accompagne d'une abondante iconographie. La direction scientifique de l'ouvrage est assurée par Jean-Marc Basyn, spécialiste du patrimoine architectural, attaché à urban. brussels et chargé de cours à l'ULB La Cambre-Horta ainsi qu'à l'ISURU (Ateliers Saint-Luc). Articles de : Véronique Boone, Tom Broes, Angélique Campens, Maurizio Cohen, Robby Fivez, Jacinthe Gigou, Gérald Ledent, Réjean Legault, Géry Lelou

Par Jean-Marc Basyn
Chez Maison CFC

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Auteur

Jean-Marc Basyn

Editeur

Maison CFC

Genre

Histoire de l'architecture

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Brutalisme Bruxelles

Jean-Marc Basyn

Paru le 09/04/2026

301 pages

Maison CFC

35,00 €

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Scannez le code barre 9782875721242
9782875721242
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