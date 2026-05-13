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Les Stoïciens à la plage

Hélène Soumet

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Rester stoïque. L'adjectif passé dans le langage courant invite à demeurer impassible, à rester de marbre face à toute situation. Est-ce là le sens du stoïcisme ? Est-ce là l'essence de cette école de philosophie fondée par Zénon au IIIe siècle av. J. -C. ? Philosophe et vulgarisatrice de qualité, Hélène Soumet revient sur la longue histoire de cette école philosophique, sa naissance et ses résurgences au fil des siècles, s'arrête sur ses penseurs principaux - Epictète, Marc Aurèle ou encore Sénèque - sans oublier d'exposer ce qu'est le stoicisme et d'en expliquer les concepts essentiels. Souvent perçu comme une philosophie qui aide à mieux vivre, le stoïcisme peut se faire outil face aux aléas de la vie. Avec les stoïciens, profitez de la plage en toute sérénité !

Par Hélène Soumet
Chez Dunod

|

Auteur

Hélène Soumet

Editeur

Dunod

Genre

Ouvrages généraux

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Les Stoïciens à la plage

Hélène Soumet

Paru le 13/05/2026

192 pages

Dunod

15,90 €

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Scannez le code barre 9782100883936
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