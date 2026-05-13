Les Stoïciens à la plage

Rester stoïque. L'adjectif passé dans le langage courant invite à demeurer impassible, à rester de marbre face à toute situation. Est-ce là le sens du stoïcisme ? Est-ce là l'essence de cette école de philosophie fondée par Zénon au IIIe siècle av. J. -C. ? Philosophe et vulgarisatrice de qualité, Hélène Soumet revient sur la longue histoire de cette école philosophique, sa naissance et ses résurgences au fil des siècles, s'arrête sur ses penseurs principaux - Epictète, Marc Aurèle ou encore Sénèque - sans oublier d'exposer ce qu'est le stoicisme et d'en expliquer les concepts essentiels. Souvent perçu comme une philosophie qui aide à mieux vivre, le stoïcisme peut se faire outil face aux aléas de la vie. Avec les stoïciens, profitez de la plage en toute sérénité !