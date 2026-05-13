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La grammaire au jour le jour CE2-CM1-CM2

Françoise Picot

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Cette méthode se décline en 3 volumes, avec une démarche et une structure identiques. Pour chaque volume, des textes et exercices différents permettent de renouveler l'intérêt des élèves en classes multiniveaux - CE2 - CM1 - CM2. Descriptif - Une démarche très structurée pour travailler jour par jour avec les élèves et pour atteindre les objectifs d'apprentissage de la grammaire, avec une différenciation par niveau (CE2, CM1 et CM2). - Manipulation de la langue à partir d'un texte. - Catégorisation avec des collectes. - Structuration des connaissances avec des exercices d'entraînement. - Réinvestissement en production écrite. Points forts - Le fichier contient : des activités (grammaire, conjugaison, orthographe grammaticale, vocabulaire) différenciées pour chaque niveau. - Une organisation en 5 périodes de 7 semaines : pour chaque semaine, une séance de lecture-compréhension d'un texte, des activités différenciées de manipulation de la langue, une activité de production écrite et des activités de vocabulaire.

Par Françoise Picot
Chez Nathan

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Auteur

Françoise Picot

Editeur

Nathan

Genre

Apprentissage du langage écrit

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La grammaire au jour le jour CE2-CM1-CM2

Françoise Picot

Paru le 13/05/2026

272 pages

Nathan

44,00 €

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Scannez le code barre 9782095065645
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