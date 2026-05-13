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J'organise mon mariage

Elodie Villemus

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"Après avoir accompagné plus de 250 couples et conseillé des millions de téléspectateurs dans la création de leur mariage parfait, il était temps... de vous coacher vous, futurs mariés qui avez cette envie folle d'organiser votre mariage vous-mêmes ! Mon but est simple : vous aider à organiser l'un des plus beaux jours de votre vie, et surtout à apprécier cette aventure. Pour que ce mariage vous ressemble, je vous livre ici mon savoir-faire, qui s'est consolidé sur plus de 17 ans de wedding planning". Etape par étape, ce guide vous aidera à identifier vos besoins, chiffrer votre mariage, planifier chaque tâche sur l'année de préparation, jauger les priorités, dompter la chronologie, apprécier le bon stress et éliminer le mauvais, tout simplement en suivant un plan simple, ordonné et logique. Utilisez ce carnet pour y regrouper vos idées, vos choix, vos inspirations, et prendre des décisions qui vous ressembleront.

Par Elodie Villemus
Chez Flammarion

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Auteur

Elodie Villemus

Editeur

Flammarion

Genre

Mariage

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J'organise mon mariage

Elodie Villemus

Paru le 13/05/2026

176 pages

Flammarion

19,90 €

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