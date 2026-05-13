Ma révolution pâtisserie

Je m'appelle Johanna Le Pape, je suis cheffe pâtissière, championne du monde des Arts sucrés... et surtout, maman de deux petites filles qui m'inspirent chaque jour pour faire des desserts et des goûters simples, bons et sains. Dans ce livre, Johanna Le Pape nous propose une pâtisserie saine et accessible pour régaler petits et grands tout au long de la journée ; du petit déjeuner (pancakes, gaufres, granolas, smoothies, etc.) au dessert minute (mousses, sorbets, glaces, crèmes) en passant par les en-cas énergétiques (energy balls, crêpes, cakes, cookies, barres croquantes, biscuits protéinés, etc.) et les desserts à partager (tartes, fondant au chocolat, tiramisu, crème brûlée, pavlova, charlotte aux fraises, vacherin, crumble, etc.). La cheffe pâtissière nous dévoile aussi ses secrets et astuces pour commencer simplement sa révolution en cuisine : constituer un placard idéal (aliments, ustensiles, produits nettoyants naturels), fabriquer ses bases maison (boissons végétales, poudres aromatiques, levain), ou encore substituer le sucre et le gluten par des alternatives à IG bas tout en diversifiant ses farines. Grâce à cet ouvrage, régalez-vous et faites-vous du bien sainement et avec gourmandise en retrouvant le plaisir des choses simples !