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L'art du détour

Victor Coutard

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"En empruntant de nouveau la petite route, dans une sorte de révélation d'ordre épiphanique, j'ai eu le sentiment de protester, à l'échelle de ma vie, contre l'accélération du temps". A l'heure où même le voyage tombe sous le coup de la rationalisation, le détour s'impose comme un acte de résistance. Il permet de vivre la route, de profiter d'un temps élastique, de retrouver le goût de l'aventure et de cultiver un rapport sensible à la géographie. Cheminer, musarder, s'arrêter où l'on veut, écouter, attendre, observer : seul le détour permet cela. Chaque jour est différent du précédent, comme l'est chaque visage, chaque chemin, quand on s'organise pour savoir se perdre. Ce livre n'est pas un guide de la France rurale mais une invitation au voyage vrai, au coeur d'un temps retrouvé et d'une France qui change moins vite qu'on ne le prétend. Car se détourner, c'est aussi faire de nouvelles rencontres, réapprendre une autre façon de vivre. C'est s'émanciper des trajets générés par ordinateur, des restaurants connus grâce aux réseaux sociaux et des plus beaux villages de France en carton-pâte.

Par Victor Coutard
Chez Flammarion

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Auteur

Victor Coutard

Editeur

Flammarion

Genre

Récits de voyage

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L'art du détour

Victor Coutard

Paru le 13/05/2026

240 pages

Flammarion

19,00 €

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Scannez le code barre 9782080489647
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