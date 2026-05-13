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Une histoire de la vie

Siddhartha Mukherjee

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A la fin du XVII ? siècle, un éminent savant anglais, Robert Hooke, et un marchand de tissus néerlandais excentrique, Antonie van Leeuwenhoek, penchés sur des microscopes artisanaux, font une découverte qui bouleverse à jamais la science : les organismes vivants sont des assemblages de minuscules unités autonomes et autorégulées. Nos organes, notre physiologie, notre être même, en sont constitués. Hooke les baptise "cellules". Cette révolution marque la naissance d'une nouvelle médecine. Une fracture de la hanche, un arrêt cardiaque, l'immunodéficience, la maladie d'Alzheimer, le sida, la pneumonie, le cancer du poumon, une insuffisance rénale, l'arthrite - toutes ces affections peuvent être conçues comme résultant d'un fonctionnement anormal de cellules ou de systèmes cellulaires. Et toutes peuvent faire l'objet de thérapies cellulaires. D'une ambition panoramique, Siddhartha Mukherjee mène son récit dans un style vif, ponctué d'exemples puisés par l'auteur dans sa vie personnelle comme dans sa pratique médicale. Entre histoire des sciences et médecine, cet ouvrage spectaculaire nous raconte l'unité fondamentale de la vie. Un livre puissant et accessible qui s'adresse à chacun d'entre nous.

Par Siddhartha Mukherjee
Chez Flammarion

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Auteur

Siddhartha Mukherjee

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la philosophie des

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Une histoire de la vie

Siddhartha Mukherjee trad. Thierry Piélat

Paru le 20/05/2026

688 pages

Flammarion

25,00 €

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