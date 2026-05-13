Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le Rêve du Luth de Jade

Paul Hurand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chine, Dynastie Tang (618-907). Aux confins de l'Empire Fleuri, le juge Wang enquête sur la mystérieuse disparition d'un jeune peintre et poète, retrouvé sans vie dans une chambre close au cours d'une réunion littéraire, le "cercle du héron". Mais cette première mort n'est que le symptôme d'un mal plus grand, et le juge sera bientôt dépassé par les événements. Piètres lettrés, courtisanes-poétesses, marchands vaniteux ou vagabonds illuminés, tous ont leur rôle à jouer. Surgis du passé, leurs passions brûlantes et leurs crimes infâmes viennent nous hanter.

Par Paul Hurand
Chez Flammarion

|

Auteur

Paul Hurand

Editeur

Flammarion

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Rêve du Luth de Jade par Paul Hurand

Commenter ce livre

 

Le Rêve du Luth de Jade

Paul Hurand

Paru le 20/05/2026

448 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080152237
9782080152237
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.