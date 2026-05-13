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Objectif maternelle

Maud Martinez

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LA PETITE SECTIONN DE MATERNELLE MARQUE UNE ETAPE IMPORTANTE DANS LA VIE D'UN ENFANT ! Maud Martinez, professeure des écoles passionnée depuis plus de dix ans, spécialisée en Petite Section et titulaire d'une licence en psychologie du développement de l'enfant, vous partage avec bienveillance tout ce qu'elle observe et expérimente au quotidien dans sa classe. Dans ce livre, vous trouverez : - Des conseils concrets pour préparer une rentrée sereine (inscription, visite de l'école...) ; - Des astuces pratiques pour accompagner les premiers mois d'école (rituels du matin, petit mot doux dans le sac...) ; - Des éclairages pédagogiques pour mieux comprendre les besoins des tout-petits ; - Des repères clairs sur la gestion des émotions, l'autonomie, la séparation, les premiers apprentissages, la relation avec l'enseignant... Un véritable coup de pouce pour vivre pleinement et positivement cette nouvelle aventure ! FAIRE SA PREMIERE RENTREE A LA MATERNELLE, C'EST DEJA GRANDIR D'UN PAS !

Par Maud Martinez
Chez Larousse

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Auteur

Maud Martinez

Editeur

Larousse

Genre

Education de l'enfant

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Objectif maternelle

Maud Martinez

Paru le 13/05/2026

224 pages

Larousse

15,99 €

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Scannez le code barre 9782036092884
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