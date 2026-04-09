Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Clément

Romain Lemire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Papa m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit que la situation était difficile pour tout le monde, qu'il nous aimait et qu'il pensait que je ne voulais pas qu'il se retrouve seul, éloigné des siens. Il m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit que je ne savais pas. C'est vrai, je ne sais pas. Les questions que je me pose concernent moins ce qui pourrait se passer demain que ce qui a déjà eu lieu. " C'est l'histoire d'une enfance heureuse, celle de Clément. C'est le portrait de sa famille, aimante et cultivée, avec un père charismatique, professeur de lettres, et une mère éditrice, où tout semble aller pour le mieux. C'est la chronique vivante et colorée de ses amitiés, de ses amours, de ses désirs et de ses rêves. C'est la France des années quatre-vingt. Mais c'est aussi le récit d'un crime ordinaire et d'un silence assourdissant. De cette déchirure naît un sentiment de solitude au milieu des autres, de doute, d'errance, qui modifie sa perception du monde et son rapport à la vie. Porté par une écriture impressionnante de justesse et de franchise qui évolue au fil des âges du narrateur, Clément entraîne, surprend, bouleverse et, finalement, illumine. Car en dépit du drame, envers et contre tout, il affirme la possibilité de la joie.

Par Romain Lemire
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Romain Lemire

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Clément par Romain Lemire

Commenter ce livre

 

Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

304 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185705
9782749185705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.