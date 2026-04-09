" Papa m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit que la situation était difficile pour tout le monde, qu'il nous aimait et qu'il pensait que je ne voulais pas qu'il se retrouve seul, éloigné des siens. Il m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit que je ne savais pas. C'est vrai, je ne sais pas. Les questions que je me pose concernent moins ce qui pourrait se passer demain que ce qui a déjà eu lieu. " C'est l'histoire d'une enfance heureuse, celle de Clément. C'est le portrait de sa famille, aimante et cultivée, avec un père charismatique, professeur de lettres, et une mère éditrice, où tout semble aller pour le mieux. C'est la chronique vivante et colorée de ses amitiés, de ses amours, de ses désirs et de ses rêves. C'est la France des années quatre-vingt. Mais c'est aussi le récit d'un crime ordinaire et d'un silence assourdissant. De cette déchirure naît un sentiment de solitude au milieu des autres, de doute, d'errance, qui modifie sa perception du monde et son rapport à la vie. Porté par une écriture impressionnante de justesse et de franchise qui évolue au fil des âges du narrateur, Clément entraîne, surprend, bouleverse et, finalement, illumine. Car en dépit du drame, envers et contre tout, il affirme la possibilité de la joie.